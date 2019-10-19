Ольга Бузова пообещала казанцам «офигенный» концерт на парковке

В Instagram певицы Ольги Бузовой появились кадры Казани. Артистка прилетела сегодня утром, и, перед тем, как лечь спать, обратилась к подписчикам, сидя на кровати в одном одеяле:

"Наконец я добралась до гостиницы, и сейчас буду отдыхать, чтоб сегодня вечером дать просто офигенный концерт для всех моих людей в Казани. Я знаю, что вы ждете меня, я тоже очень соскучилась" - говорит Бузова.

Напомним,что сегодня певица выступит в Казани в рамках праздника в обновленном ТЦ Парк Хаус. Концерт состоится на паркинге около торгового центра в 21:00.