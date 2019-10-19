Казанский футболист, травмированный на матче со «Спартаком», пришел в сознание

На утро воскресенья состояние защитника молодежной команды Вячеслава Фомина, который вчера получил травму на игре, остается тяжелым, но стабильным. Парень до сих пор в реанимации, сообщают представители футбольного клуба "Рубин". Молодого человека уже сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно дышит, сознание ясное.

"Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное", - рассказал врач молодежной команды Ильшат Хабиров.

Напомним, что Вячеслав Фомин вчера получил травму во время матча со "Спартаком" на домашнем поле московской команды. Он налетел на колено игрока, получил тупую травму живота, потерял много крови и был прооперирован.