Мортал Комбат по-татарски: в Казани на видео попала драка на проезжей части

В соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин дерутся прямо на проезжей части улицы Чистопольской. Агрессивно настроенных граждан не останавливает то, что от ударов друг друга они падают буквально под колеса проезжающего транспорта.

Дерущихся пытаются разнять, однако мужчины продолжают кидаться друг на друга с кулаками. А в это время водители машин стояли и ждали, пока эта парочка успокоится, так как своими действиями они занимали всю полосу, неожиданно перемещаясь из одного ряда в другой.

В соцсетях предположили, что дрались также автомобилисты: на соседней полосе в течение драки стоят легковушка и ГАЗель, рядом с ними зафиксировано начало инцидента. О пострадавших в ходе конфликта не сообщается.