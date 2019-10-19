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Фото скриншот с видеозаписи

Мортал Комбат по-татарски: в Казани на видео попала драка на проезжей части

Cегодня, 09:00 399 3 Автор: prokazan.ru
Мужчины падали прямо под колеса

В соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин дерутся прямо на проезжей части улицы Чистопольской. Агрессивно настроенных граждан не останавливает то, что от ударов друг друга они падают буквально под колеса проезжающего транспорта. 

Дерущихся пытаются разнять, однако мужчины продолжают кидаться друг на друга с кулаками. А в это время водители машин стояли и ждали, пока эта парочка успокоится, так как своими действиями они занимали всю полосу, неожиданно перемещаясь из одного ряда в другой. 

В соцсетях предположили, что дрались также автомобилисты: на соседней полосе в течение драки стоят легковушка и ГАЗель, рядом с ними зафиксировано начало инцидента. О пострадавших в ходе конфликта не сообщается.

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комментарии

Горожанин
0
20 октября 2019
09:17
Бабуины и есть.
Горожанин
0
20 октября 2019
09:18
Один падает, разбивает голову, кома, небеса . Второй - нары-турма, так себе климат и пейзаж на 7 лет, после семи лет - безработица/без семьи/без финансов/ночлежка. Но... в окружений себе подобных будет рассказывать как лихо метелил, какого то по-сути, незнакомца.
Горожанин
0
20 октября 2019
09:26
Горячая встреча двух шизофреников.
Горожанин
0
20 октября 2019
10:24
Короче , ГАЗельки на дороге это опасные грузовички от Горьковского автозавода . Не зря запретили пассажирские перевозки на этих гробиках на колёсах" . Гоняют , как угорелые .

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