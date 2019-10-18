В России граждан предложили выгонять из дома за избиение родственников

Совет по правам человека при Президенте РФ подготовил проект закона, в котором предлагает закрепить понятие "семейно-бытовое насилие" и определить, каким образом будут защищены его жертвы. Об этом сообщает "РБК".

В частности, жертва сможет рассчитывать на специальный ордер, который запретит нападавшему приближаться менее чем на 10 метров, а в определенных случая его даже могут выселить из дома.

Правом на защиту смогут пользоваться жертвы насилия или третьи лица, если есть основания полагать, что правонарушитель может причинить им вред. Меры носят временный характер, уточняет источник.