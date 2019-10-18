«Ак Барс» проиграл в «Зеленом дерби», капитаны команд подрались на льду. Видео

Сегодня в Уфе состоялась встреча ХК "Ак Барс" и "Салават Юлаев". Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.Казанский клуб по-прежнему лидирует в Восточной конференции с результатом в 28 очков.

В начале второго периода на льду возникла потасовка, которая переросла в драку двух капитанов: Зарипов уверенно нанес Умарку несколько ударов в корпус и голову, последний только оборонялся. Драку прекратил судья.

"Это хоккей, тут бывает всякое – эмоции, ничего такого тут нет. Не люблю оценивать свою игру, поэтому вопрос о том, кто победил в этой драке, оставлю вам" - прокомментировал Зарипов ситуацию и добавил, что на рукопожатии пожелал капитану "Салавата Юлаева" удачи.



