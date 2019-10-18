В Казани пьяная девушка набросилась с ножом на отца

Совместная пьянка отца и дочери закончилась ножевым ранением. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД РТ.

Известно, что девушка 1988 года рождения и ее 58-летний отец поссорились во время застолья. Тогда дочь схватила нож и набросилась на отца, она нанесла ему проникающее ранение грудной клетки. Инцидент произошел в Ново-Савиновском районе Казани.

А в Авиастроительном районе ранее судимый 61-летний мужчина, также находясь в состоянии опьянения, на почве внезапно возникшей ссоры избил собственную мать. Женщину 1937 года рождения увезли в больницу с ушибом головного мозга.