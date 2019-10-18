Попробуйте вспомнить, как выглядели артисты, песни которых мы слушали на кассетах в детстве. Делитесь в комментариях, кого узнали, а кто слишком сильно изменился.
Тест: помните ли вы, как выглядели кумиры детства? Узнайте их всех
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