В Казани спорят за парковки: слепой мужчина против Лексуса на тротуаре

Казанцев возмутила фотография, которая вчера появилась в соцсетях. На ней видно, что белый внедорожник припаркован впритык между зданием по адресу Лево-Булачная, 50 и забором, отделяющим дорогу от пешеходной зоны. Судя по снимку, машина причинила значительные неудобства слепому мужчине, который с трудом прошел мимо нее по тротуару.

Пользователи соцсетей сочли поступок водителя, который бросил машину на тротуаре, возмутительным:

"Надеюсь он повредил машину, обстукивая палкой этот лексус" - пишет пользователь по имени Борис;

"К этой марке авто корона в комплекте идет. Почитаешь комменты, одни борцы за справедливость, да еще и все поголовно Коноры Нурмагомедовы. А корону сбить подобным хамам некому, парадокс" - отмечает комментатор под ником Директор Казани;

"Хозяин жизни паркуюсь где хочу и как хочу" - комментирует Резеда.

Вспомнили казанцы и про службы, которые должны обеспечивать порядок на дорогах:

Валерия: "где эвакуаторы, когда они так нужны?"

Лилия: "куда смотрят представители гаи".

Так вглядит участок улицы и дом, около которого был припаркован автомобиль

Однако в комментариях высказался пользователь по имени Рустем, который сообщил, что живет в этом доме и казанцы здесь действительно испытывают проблемы с парковкой:

"Во дворе дома есть небольшая парковка для жильцов. Вмещает только 22 машины. Но там идёт ремонт теплотрассы и двор был закрыт для въезда. Есть два кармана вдоль дороги (3 машины). Но в доме находится банк и ещё несколько офисов. Днём там всегда на тротуаре машины стоят. Меня эвакуировали 3 раза с тротуара. Но я всё равно туда ставлю т.к. бывает что некуда" - рассказал Рустем Закиров корреспонденту Prokazan.ru.

Ситуация неоднозначная. А что вы думаете по этому поводу?