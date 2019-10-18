«Вся дорога в венках»: на роковой трассе в Татарстане машины разносит на куски

Вчерашняя жуткая авария шокировала весь Татарстан. На 46-м километре трассы Казань – Малмыж 14-я выехала на встречку и столкнулась с Toyota. От удара отечественный автомобиль буквально разорвало на куски – задняя часть машины улетела в кювет, от передней части на трассе остались лишь колеса и руль... 31-летний водитель 14-й погиб на месте. Водитель и пассажир иномарки госпитализированы.

Страшные кадры с места аварии никого не оставили равнодушным. «Вся дорога в венках, крестах и памятниках», - пишут местные жители. «На этой трассе постоянно аварии, одна хуже другой». В июле эту дорогу в числе самых аварийных в Татарстане назвал главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Дорога, приносящая горе в семьи

Действительно ДТП на этой роковой трассе одно страшнее другого. Машины буквально разносит на куски. Здесь мы собрали только несколько аварий за прошлый год,

В конце января прошлого года возле деревни Калинино на 23-м километре этой трассы произошла массовая авария. «Приора» вылетела на встречку и по касательной столкнулась с Nissan Qashqai и 14-й. После лоб в лоб врезалась с еще одной 14-й и Hyundai Solaris – их водители просто не успели притормозить на скользкой дороге. Водитель и пассажир «Приоры» скончались на месте. Как выяснится позже – 35-летний водитель был лишен прав.

В июле 2018-го в километре от сегодняшнего ДТП произошла еще одна трагедия. После столкновения в груду металла превратились два автомобиля – «Лада Ларгус» и Honda Civic. Тогда отечественный автомобиль также выехал на встречную полосу. Пятерых пострадавших, в том числе двоих детей, госпитализировали. 5-месячная девочка умерла на следующий день в Казанской ДРКБ. Малышка ехала в иномарке.

В середине ноября на 87-м километре автотрассы Казань – Малмыж в кювет улетела KIA – молодой водитель не справился с управлением на высокой скорости. Погибли две девушки – 20-ти и 24-х лет. Сам водитель и еще два пассажира – 15-ти и 27 лет получили травмы.

Через несколько дней на 30-м километре между селами Бирюли и Калинино столкнулись три автомобиля – «семерка», «Калина» и Hyundai Solaris. В результате аварии погиб водитель ВАЗ-2107. Сообщалось, что из-за плохой погоды «Калина» лоб в лоб столкнулась с «семеркой».

Одна из самых аварийных трасс Татарстана продолжает уносить жизни. Что нужно сделать, чтобы эта дорога перестала ассоциироваться со смертью?

В материале использованы фото пресс-службы ГИБДД по РТ, портала autotat.ru и группы ЧП | ДТП Казань