Обманутых дольщиков будет защищать Правительство РТ

В Татарстане будет создан Фонд Республики по защите прав граждан – участников долевого строительства. 16 октября Постановление принял Кабинет Министров РТ. Создание стало возможным благодаря ряду поправок в законодательстве. Они предусматривают возможность создания НКО в форме фондов в регионах и меняют порядок финансирования достройки проблемных домов.

Учредителем регионального Фонда выступило Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, Фонд станет дополнительным механизмом защиты граждан и достройки жилья.

Региональный фонд будет принимать права и обязанности бывшего застройщика, он возьмет на себя завершение строительства проблемных объектов, застройщики которых стали банкротами и в их отношении введено конкурсное производство. Об этом сообщают в Фонде поддержки дольщиков РТ.

Таким образом, права граждан, вступивших в долевое строительство и обманутых, в республике будут защищать сразу два фонда. Новый, региональный Фонд будет спонсировать строительство из казны РТ с привлечением денег федерального Фонда защиты прав дольщиков. Параллельно действующая организация продолжит предоставлять земельные участки.

Добавим, что на сегодняшний день в РТ - 22 проблемных объекта, на 13 идут строительно-монтажные работы. Чтобы закончить все работы необходимо не менее 7,5 миллиардов рублей.