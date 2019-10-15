Экс-судья отправится в колонию. В Казани огласили приговор по делу о взятках

Верховный Суд РТ вынес приговор в отношении бывшей судьи Эльмиры Зиганшиной и еще трех человек, которых обвиняли в покушении на посредничество во взяточничестве.

Известно, что женщина работала мировым судьей судебного участка № 1. В августе 2017 года она попросила своего сожителя сообщить адвокату истца по делу о страховке за разбитый автомобиль BMW, что она сможет помочь решить вопрос в его пользу, если он передаст должностным лицам суда взятку в 400 тысяч рублей. Через сожителя и еще двух человек она связалась с адвокатом истца.

Взятка предназначалась должностным лицам Верховного Суда РТ. Позже сумма выросла до полумиллиона. О происходящем в правоохранительные органы сообщила представитель истца.

Как рассказали в Прокуратуре РТ, при передаче денег посредника задержали, двое обвиняемых признали свою вину.

"Суд назначил виновным наказание: экс-судье - 4 года в колонии общего режима с лишением права занимать должности представителя власти на 4 года, второму соучастнику - 3,5 года в колонии общего режима, оставшимся- по 3,5 годам условно с испытательным сроком 3 года. Вопрос об апелляционном обжаловании будет решаться гособвинением после изучения приговора и протокола судебного заседания", - прокомментировали в ведомстве.