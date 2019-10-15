Вы в базе: в РТ вместо СНИЛС начали выдавать бумажные уведомления

С начала октября в МФЦ республики вместо СНИЛС начали выдавать листы формата А4 с напечатанными на них данными. Теперь вместо привычной пластиковой карты гражданин получает уведомление о том, что его страховой номер внесен в систему индивидуального учета. Все данные, которые содержал СНИЛС, сохраняются.

"Для человека ничего не поменялось. Все сведения, которые содержались в страховых свидетельствах, отображаются и в уведомлении: фамилия, имя и отчество человека, дата и место его рождения, пол и непосредственно сам номер, - рассказал начальник методологического отдела ГБУ МФЦ в РТ Руслан Нигматуллин. Менять карточки на уведомления не нужно. Выданная ранее пластиковая карточка считается действительной", - пояснил он.

Срок выдачи уведомления в случае замены документов пока составляет 5 рабочих дней. Однако в будущем он должен сократиться, так как заказывать пластик теперь не надо. При утере существующего документа гражданин больше не получит привычную зеленую карту - только уведомление на бумаге.

Также получить уведомление можно в электронном виде: на портале Госуслуг и в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ. Предоставить по месту требования также можно электронный документ, говорят в ПФР.

Как отметили в пресс-службе МФЦ РТ, жалоб на новую форму документа от получателей не поступало.