В Казани ищут водителя, который сбил женщину

Неизвестный водитель наехал на пешехода 14 октября на улице Юлиуса Фучика. Как сообщают в мэрии Казани, инцидент произошел около 21 часа напротив дома №84. 53-летняя женщина-пешеход получила ушиб скуловой области, а водитель скрылся с места аварии.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят позвонить по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Отметим, что за прошедший день в Казани произошло более 200 аварий, в которых были травмированы 4 человека: два водителя и два пешехода.