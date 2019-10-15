В Казани из-под крана пойдет вода зеленого цвета

Во вторник, 21 октября, в Казани проведут работы по выявлению утечек в теплоносителях. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут зеленый краситель Уранин-А. Из-под крана в некоторых домах Ново-Савиновского района пойдет зеленая вода, она укажет на месторасположение утечки.

Казанские тепловые сети обратились к жителям района с просьбой при обнаружении воды зеленого цвета звонить в диспетчерскую по номеру 8(843) 291-87-95.

Справка: Краситель Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды, отмечают в Комитете жилищно-коммунального хозяйства.