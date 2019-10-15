Кроссовки, ГАЗель, холодильник: что казанцы хотят купить через интернет

Аналитики Авито рассказали о самых популярных поисковых запросах жителей Казани.

Как и год назад, жители столицы РТ хотят купить квартиру: этот запрос продолжает лидировать. На втором месте по популярности остаются кроссовки.

Если в прошлом году третью позицию занимал запрос "купить ВАЗ", то в этом году казанцы ищут работу. Четвертое и пятое места в топе запросов занимает ГАЗель и куртка.

Также эксперты проанализировали запросы, которые поступали летом и осенью. Если в теплое время года казанцы искали на Авито платья, дачи, сандалии, кондиционеры и подработку, то с наступлением осени их стали интересовать телефоны, шины, верхняя одежда и работа.