У «Ак Барса» появилась новая форма для «Зеленого дерби». На ней цитата Тукая

Хоккейный клуб «Ак Барс» на завтрашнем матче в Уфе представит новую форму, разработанную специально для всех игр «Зеленого дерби». Альтернативный игровой свитер дополнен флагом Татарстана, золотой окантовкой и логотипом дерби.

На внутренней стороне воротника нанесена цитата поэта Габдуллы Тукая: «Я недрогнувшей грудью встречаю удары» из стихотворения «Бер татар шагыйренең сүзләре».

«Разрабатывая дизайн формы для «Зелёного дерби», мы хотели подчеркнуть особый статус наших матчей с уфимским клубом. Мы гордимся своей республикой, нашей историей и культурой и рады тому, что противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» стало культурным кодом для жителей Татарстана», - отметил руководитель центра реализации маркетинговых проектов клуба Станислав Прудников.

В рамках регулярного чемпионата казанцы встретятся с уфимцами шесть встреч. Завтрашняя игра начнется в 14-30 по московскому времени.