В центре Казани задержали парня с пистолетом и наркотиками

На улице Татарстан сотрудники УФСИН задержали мужчину, у которого с собой было оружие и наркотические вещества.

Как сообщают в ведомстве, 28-летнего молодого человека остановили около одного из домов по улице Татарстан. По имеющейся информации, он планировал передать наркотики в исправительное учреждение.

"В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 1,168 грамма синтетического наркотика и более 13 граммов гашиша, а также предмет, похожий на пистолет Макарова, переделанный из сигнального пистолета и 6 травматических патронов. Экспертиза показала, что изъятый пистолет пригоден для производства выстрела и относится к категории самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия", - рассказали в пресс-службе УФСИН.

Возбуждено уголовное дело.

