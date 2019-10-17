«Татарам не стоит обижаться». Петиция против Мединского собрала уже 1100 голосов

Петиция, автор которой требует привлечь к уголовной ответственности министра культуры Владимира Мединского и внести его книгу в список запрещенной экстремистской литературы, подписали более 1100 человек.

Напомним, автор петиции называет оскорблением татарской нации слова из книги «Мифы о России: о русском рабстве, грязи и "тюрьме народов"». Мединский называет татар беспощадными «сосальщиками» дани, насильниками и убийцами. И отмечает, что в сознании русских хуже и страшнее, чем татары нет никого.

В сети активно обсуждают неоднозначные цитаты министра культуры. «Он просто малограмотный... Но добрым русичам или гордым татарам не стоит обижаться. Мало ли таких на Руси-орде было. А в Мединском мы сами виноваты». «Этот человек возглавляет минкульт. Ему точно придётся уходить».

Стоит ли обижаться «гордым татарам»?