«Нам сегодня немного повезло». «Ак Барс» вырвал победу у «Йокерита» в овертайме

В четверг, 17 октября, казанский «Ак Барс» на домашней арене в первом овертайме за сезон обыграл финский «Йокерит». Счет встречи 4:3 в пользу команды Дмитрия Квартального. Финский клуб прервал серию из шести побед.

Первый период закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев, второй период был не менее насыщенным, на перерыв казанцы уходили с преимуществом в одну шайбу 3:2. Но на первой минуте третьего периода гости сравняли счет. В овертайме судьбу игры решил Михаил Фисенко – домашняя серия казанцев завершилась победой.

«Думаю, в зачёт мы сегодня занесём первый период, где хорошо играли, но потом – мы, к сожалению, очень слабо сыграли третий период: наш вратарь и наши защитнички держали нас в игре. Нам сегодня немного повезло. Ну и в овертайме – хороший гол. Таких игр будет много с сильными соперниками», - отметил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

В субботу, 19 октября, «Ак Барс» встретится на «Уфа-Арене» с ХК «Салават Юлаев».