Прыжки с трубы, короткий метр и книги: куда сходить в Казани 19 и 20 октября

Очередные выходные на подходе, и если вы еще не придумали, как их провести, то мы собрали несколько вариантов. Здесь есть идеи экстремального и культурного досуга, фильмы и музыка. Выбирайте!

Короткий метр: фильмы о жизни, любви и поколениях

В субботу в “Смене” стартуют показы лучших фильмов IV международного фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts. Гостям покажут игровые короткометражки из разных стран. В субботу в программе - работы режиссеров США, Франции и Канады. Любопытные сюжеты, раскрытые в небольшом хронометраже - вариант для тех, кто не знаком с миром короткого метра, и тех, кто уже имеет зрительский опыт.

Когда - 19 октября

Где - Бурхана Шахиди, 7

Во сколько - 18:00

Вход - 200 рублей

Выступление солистки группы “Юна”: о самом сокровенном

В субботу в Маяковском пройдет концерт солистки рок-группы “Юна” Элины Низамутдиновой. Пронзительные клавиши, разрывающие песни и откровенные стихи - так описывает артистка предстоящий вечер. Будет ли это новый опыт или “повторение пройденного”, зависит от вашего музыкального бэкграунда.

Когда - 19 октября

Где - Маяковского, 24 а

Во сколько - 19:00

Вход - бесплатно

Гаражная распродажа: крутые книги по смешным ценам

В субботу и воскресенье “Штаб” захватит МИФ. Распродажа книг издательства “Манн, Иванов и Фербер” даст возможность купить издания о психологии, технологиях, переговорах, путешествиях, изучении языков, а также комиксы, детские книги и еще много разного. Всего около 300 книг, по 200-500 рублей за штуку. Самое время пополнить библиотеку.

Когда - 19 и 20 октября

Где - Татарстан, 20 а

Во сколько - 12:00

Вход - бесплатно

Уроки английского: лексика для путешествий с носителем языка

В воскресенье Lingualike Kazan проведет бесплатный урок английского с носителем языка из Англии. Организаторы обещают тестирование на уровень знаний, полное общение на английском, разбор лексики для путешествий.

Когда - 20 октября

Где - Кави Наджми 8

Во сколько - 14:30

Вход - бесплатно

Прыжки с 46 метров: экстрим и адреналин

В воскресенье казанцы могут поучаствовать в RopeJumping - прыжках с высоты на веревке. Организаторы - Almost Team - уверяют, что провели уже 8500 прыжков с самых разных объектов.

В РТ будут прыгать с трубы около Зеленодольска. Доехать можно на общественном транспорте, также организаторы обещают помочь с транспортом. Допускаются участники от 16 лет, до 16 - в присутствии родителей. Нужна запись.

Когда - 20 октября

Где - Зеленодольский район https://vk.com/event147915742?w=address-147915742_53918

Во сколько - с 10:00 до 18:00

Вход - уточнять при записи

