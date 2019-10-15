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Банк «Открытие» и НСПК подписали соглашение о сотрудничестве

Cегодня, 15:00 0 Автор: prokazan.ru

В рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 банк «Открытие» и АО «Национальная система платежных карт» (оператор национальной платежной системы «Мир») заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали член правления, руководитель блока ИТ банка «Открытие» Сергей Русанов и первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора АО «НСПК» Сергей Бочкарев.

Банк «Открытие» и АО «НСПК» договорились координировать свои действия для повышения конкурентоспособности реализуемых ими совместных сервисов, программ, проектов, разработок и технологий, а также расширять круг пользователей сервисов и продуктов ПС «Мир». 

Основными направлениями сотрудничества банка «Открытие» и АО «НСПК» станут интеграция мобильного платежного сервиса Mir Pay для продвижения бесконтактных платежей; увеличение доли безналичных платежей с использованием национальной платежной карты «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП); развитие и продвижение новых функциональных сервисов для держателей карт ПС «Мир» в банкоматах «Открытия».

Работа по внедрению сервиса Mir Pay в банке «Открытие» уже идет полным ходом, сервис будет доступен держателям карт «Мир» банка до конца текущего года.

Летом 2019 года банк «Открытие» запустил переводы между физическими лицами через Систему быстрых платежей и сейчас тестирует платежи через СБП в адрес юридических лиц. Идет подготовка к тестированию операций по бесконтактному интерфейсу в банкоматах «Открытия».

Сергей Русанов, член правления, руководитель блока ИТ банка «Открытие»: «Мы уже конструктивно и плодотворно сотрудничаем с АО «НСПК». Но подписание официального соглашения о сотрудничестве несомненно выведет наше взаимовыгодное партнерство на качественно новый уровень. Мы уверены, что партнерство с АО «НСПК» будет способствовать не только продвижению и расширению сфер применения национальных карт «Мир», но и достижению стратегических задач бизнеса банка «Открытие» в части завоевания и укрепления позиций среди ведущих универсальных банков России». 

Сергей Бочкарев, первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора НСПК: «Как национальная платежная система, мы заинтересованы в том, чтобы сделать доступными для всех жителей России самые современные, удобные и безопасные способы совершения безналичных платежей, для чего развиваем и мобильный платежный сервис Mir Pay, и сервисы Системы быстрых платежей, и другие проекты. Уверен, что на новом этапе нашего сотрудничества объединение экспертизы НСПК с компетенциями и технологическими наработками банка «Открытие» позволят предоставить широкому кругу клиентов банка новые возможности и сервисы для решения их повседневных задач».

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

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