«Деревня дураков»: в Казани двое парней дрались со шлагбаумами

В социальных сетях появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой двое граждан воюют со шлагбаумами в центре города - на парковке около магазина "Золотое яблоко".

На кадрах видно, как молодые люди подходят к конструкциям и начинают их гнуть в разные стороны. Шлагбаумы не поддаются, парни уходят.

Пользователи соцсетей уже окрестили не в меру активных прохожих "Дон Кихотами" и посетовали, что ветряных мельниц сейчас не найти:

"Вот они какие - современные дон Кихоты. Ну не строят сейчас ветровые мельницы. Не строят." - комментирует Егор

"Прикольно было бы, если кто-нибудь решил бы им также руки выдернуть" - пишет Арина

"Тот самый случай,когда до столба докопались" - добавляет пользователь по имени Аурелия.

Дополнительный колорит видеозаписи придала музыка, которую наложил автор ролика - это саундтрек из "Деревни дураков" - проекта развлекательной передачи "Каламбур".