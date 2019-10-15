Одну из улиц Казани могут назвать в честь Путина

Петиция о переименовании улицы Театральной в улицу Путина появилась на сайте change.org.
"Он выделил деньги на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии", - говорит автор петиции Марат Халиков.
Выбор улицы для переименования автор объяснил близостью Театральной к Кабинету министров РТ и тем, что она не носит имени других выдающихся личностей.
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Но, поскольку название "улица Путина" слишком банальное, то лучше будет назвать улицу его агентурной кличкой под которой он работал в ГДР. Разумеется, повесить мемориальные доски на которых расшивровать в честь чего это улице дали такое название, и поставить его бюст (лучше позолоченный), и на постаменте - тоже эту агентурную кличку.