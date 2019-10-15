Одну из улиц Казани могут назвать в честь Путина

Петиция о переименовании улицы Театральной в улицу Путина появилась на сайте change.org.

"Он выделил деньги на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии", - говорит автор петиции Марат Халиков.

Выбор улицы для переименования автор объяснил близостью Театральной к Кабинету министров РТ и тем, что она не носит имени других выдающихся личностей.