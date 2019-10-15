Роспотребнадзор Казани закрыл 6 кальянных. На них жаловались соседи

Роспотребнадзор приостановил работу нескольких казанских кальянных. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Известно, что причиной стали жалобы граждан, которые проживают рядом с заведениями: из-за этого приостановили работу 5 кальянных. Еще одно кафе-кальянную прикрыли из-за несоответствия требованиям вентиляционных систем.
Мы спросили наших читателей, правильно ли это - закрывать заведения из-за жалоб жителей. Опрос показал, что казанцы согласны с подобными решениями Роспотребнадзора.
Хотя горожанам нашлось, что добавить к этой ситуации:
"Лучше б рюмочные закрыли возле детских площадок" - пишет Лилия.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
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