Роспотребнадзор Казани закрыл 6 кальянных. На них жаловались соседи

Роспотребнадзор приостановил работу нескольких казанских кальянных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что причиной стали жалобы граждан, которые проживают рядом с заведениями: из-за этого приостановили работу 5 кальянных. Еще одно кафе-кальянную прикрыли из-за несоответствия требованиям вентиляционных систем.

Мы спросили наших читателей, правильно ли это - закрывать заведения из-за жалоб жителей. Опрос показал, что казанцы согласны с подобными решениями Роспотребнадзора.

Хотя горожанам нашлось, что добавить к этой ситуации:

"Лучше б рюмочные закрыли возле детских площадок" - пишет Лилия.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.