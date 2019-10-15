Жители четырех районов Казани останутся без света

Списки домов, в которых в пятницу временно отключат свет, опубликовали в мэрии города. Электричества не будет из-за работ на ЛЭП, сообщает руководство Казани.

Вахитовский район: ул.Груздева, 4, ул.Достоевского,35/10, ул.Чехова, 8/2 с 8.00 до 17.00;

Ново-Савиновский район: ул.Короленко 32, 33б (детсад №306), 35, 35а, пр.Ямашева, 30, 32 с 9.00 до 13.00;

Приволжский район: ул.Хусаина Мавлютова, 3 (Международная школа), ул.Братьев Касимовых, 42, 44, 46 ,48, 50, 52 (лицей №83), ул.Гарифьянова, 25, 34, 36, 38, 40, 42, ул.Камая, 3, 5, 7, ул.Карбышева, 35, 47/1 с 8.00 до 18.00;

Также с 8.00 до 18.00 света не будет в домах поселка Отары Приволжского района по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Озерная, Приволжская, Придорожная, Поперечно-Отарская.

Советский район: ул.Гвардейская, 20, ул.Академика Губкина, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8, 10, ул.Космонавтов, 1, 2, 3, 5, 6, Сибирский тракт, 4, ул.Кирпичникова, 12, 12/1, 12/2. В это же время свет отключат в поселке Константиновка по адресам ул.Казанская, 37-107, а также в садоводческих некоммерческих товариществах «Восход-1», «Рассвет», «Светлый плес» поселка Кульсеитово с 9.00 до 18.00;

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся жители поселка Чебакса Советского района, проживающие по улицам Фариза Алиева, Дорожная, Заводская, Кирсанова, Михайлова, Мурзаханова, Посадочная, Современников, Соколова, Спортивная, Чепуренко.

С 8.00 до 18.00 света не будет в домах поселка Вознесенское по улицам Вишневая, Грачиная, Дуслар, Нардуган, Парканат, Праздничный, Радужная, Старательный, Тузганак, Туманная, Якташлар.