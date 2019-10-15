«Заразила меня ВИЧ»: В Альметьевске мужчина задушил любовницу ремнем

29 апреля 41-летний житель Альметьевска убил свою сожительницу на берегу реки Акташка в селе Руссий Акташ. Мужчина обвинил 32-летнюю любовницу в том, что она заразила его ВИЧ-инфекцией. Пара начала ссориться, мужчина накинул на шею девушки ремень от сумки и задушил ее прямо на берегу. Сообщается, что он был пьян.

«Свою вину подсудимый признал полностью. Гособвинение по делу поддержал лично Альметьевский городской прокурор Дамир Яфизов», - сообщили в прокуратуре города.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима. Была ли ВИЧ-инфекция у погибшей женщины и обнаружена ли она у подсудимого – не сообщается.