«Я искренне раскаиваюсь»: в Казани огласили приговор бизнесмену-убийце

Сегодня в Казани огласили приговор Ринату Раимджанову, который в декабре прошлого года застрелил одного человека и ранил другого.

Следствие установило мотивы совершения преступления: в октябре 2017 года на Раимджанова было совершено нападение участниками группировки «тукаевские.

"В дальнейшем он пришел к выводу, что к совершению преступления может быть причастен его 35-летний знакомый, бывший участник группировки, на тот момент - директор ломбарда, и решил убить его," - говорят в СУ СКР Татарстана.

25 декабря 2018 года Раимджанов выяснил, где припаркован автомобиль мужчины, и, вооружившись пистолетом ТТ, приехал на улицу Островского.

"Раимджанов дождался, когда он в сопровождении 47-летнего знакомого сядет в автомобиль, подошел к нему, произвел выстрел через стекло, ранил потерпевшего в плечо и приказал выйти из салона. Мужчина попытался обезоружить нападавшего, но тот выстрелил ему в голову. Затем он открыл огонь по второму потерпевшему, ранив его в живот и бедро. В результате нападения, потерпевшие были госпитализированы. Один из них спустя несколько дней скончался" - комментируют следователи детали преступления.

После совершения преступления Раимджанов сбежал, задержали его только 15 мая 2019 года на съемной квартире в поселке Осиново. При этом у него было изъято оружие, из которого он убил свою жертву.

Верховный суд Республики Татарстан приговорил Раимджанова к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Добавим, что в своем последнем слове обвиняемый извинился перед семьями пострадавших, и сообщил, что не хотел никого убивать и искренне раскаивается, пишет "Татар-информ".