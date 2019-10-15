Татарстану помогут бороться с абортами

Агентство социальных технологий в защиту семейных ценностей выиграло президентский грант для НКО с проектом профилактики абортов. Сумма гранта составила более 12 миллионов рублей

Предполагается, что пилотными регионами проекта станут 8 областей РФ, в том числе, Татарстан. Согласно данным, размещенным на портале конкурса грантов, авторы ставят целью развитие сети некоммерческих организаций, которые реализуют программы профилактики абортов. Итогом мероприятий должно стать снижение числа случаев искусственного прерывания беременности и рост рождаемости.

В рамках проекта планируется финансово и информационно поддерживать НКО в регионах, создать Всероссийскую горячую линию по вопросам беременности. Проект нацелен на женщин и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, связанной с рождением ребенка.