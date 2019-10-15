В центре Казани прохожие нашли гранату

Сегодня утром около здания по адресу Тукая, 115 жители города нашли гранату. На место выехали спецслужбы, район оцепили. Сообщения о находке начали появляться в социальных сетях.

Как сообщили корреспонденту Prokazan.ru в МВД Казани, граната оказалась страйкбольным игровым снарядом. Ее направят на экспертизу, обстоятельства появления предмета в центре города устанавливаются.

Напомним, что на днях в Лениногорске под днищем своей машины бизнесмен также нашел гранату. Возбуждено уголовное дело.