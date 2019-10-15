В Казани будут судить экс-сотрудника ФСКН. Он организовал нарколабораторию

Засекреченный судебный процесс по новому делу бывшего руководителя оперативной службы Госнаркоконтроля РТ Юрия Казакулова стартует сегодня в столице республики.

Его обвиняют в превышении полномочий, а также производстве спайса для повышения показателей. Как пишет "Реальное время", экс-полицейский успел изготовить 116 килограммов наркотического вещества. Лабораторию в Набережных Челнах вычислили еще в 2012 году, однако подозрения в причастности Казакулова к этому делу появились позже.

Ранее он уже был судим за аналогичное деяние - подброс 10 килограммов героина на Вьетнамский рынок для дальнейшего изъятия оперативниками ведомства.

