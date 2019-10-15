СМИ опубликовали топ зарплат хоккеистов КХЛ. «Ак Барс» там тоже есть

СМИ опубликовали рейтинг зарплат игроков КХЛ. В топ-3 по сумме ежемесячного дохода вошел капитан "Ак Барса" Данис Зарипов.

По данным издания, Зарипов за год зарабатывает 130 миллионов рублей, и с этой суммой он находится на третьем месте рейтинга. Больше всех получает Сергей Мозякин из магнитогорского "Металлурга"- 180 миллионов рублей, на второй позиции топа - Найджел Доус из "Автомобилиста", его доход равняется 150 миллионам рублей за год.

В список попали еще три хоккеиста казанской команды: это Эмиль Гарипов, Игорь Ожиганов и Владимир Ткачев - их годовой доход составляет 75 миллионов рублей, пишет "Спорт-экспресс".