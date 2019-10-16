«Молча встал и ушел»: в Казани продолжают искать исчезнувшего мужчину

Супруга пропавшего в конце сентября 34-летнего казанца Евгения Вохмина рассказала Prokazan.ru обстоятельства его исчезновения. «Муж встал с дивана, оставил все вещи где сидел, оделся и молча ушёл. На связь не выходил до сих пор», - говорит Марина.

Пропавший был одет в темно-синюю куртку с капюшоном на белом меху, черную олимпийку, голубые джинсы, черные ботинки на шнуровке. Особые приметы – шрам на левой брови и татуировка на левом плече.

Рост 175 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения, звоните 112.