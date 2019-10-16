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Фото @almet_dps

В Татарстане полицейская машина улетела в кювет

Cегодня, 07:44 416 1 Автор: prokazan.ru

В среду, 16 октября, в Лениногорском районе полицейская машина улетела в кювет, фотографии появились в социальных сетях. В пресс-службе МВД по республике информацию подтвердили еще вчера, но обстоятельства произошедшего до сих пор не уточняют. По предварительным данным, пострадавших нет.

В соцсетях развернулись споры, кто-то иронизирует на тему случившегося и соревнуется в остроумии: «Опять пьяные, наверно, катаются». Другие уверяют, что это совсем не смешно: «Вообще-то ничего смешного...Машина-то ладно - железа на Урале много... Лишь бы сами не пострадали...» «Это опасный участок дороги, там уже венок установлен…»

По одной из версий, сотрудники ДПС преследовали автомобиль, но водитель не справился с управлением на большой скорости, после чего автомобиль вылетел в кювет.

 

комментарии

Горожанин
0
17 октября 2019
07:52
О чем новость то? Журналюги проказы ...

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