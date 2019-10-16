«Они сохраняются перед выходом?» У казанского «Маклауда» появилась подружка

Очень неторопливая женщина-пешеход вызвала возмущение казанцев. «Как, скажите мне, как можно переходить дорогу, уткнувшись в телефон?» - спрашивает автор видео, размещенного в соцсетях. На кадрах женщина очень медленно переходит дорогу на «зебре», уткнувшись в телефон и ни разу не подняв взгляд на проезжую часть. Из-за наушников она не слышит сигналы ожидающих ее автомобилей.

«Пора вводить рубрику "Зомби на дорогах города". Таких много! Блин, вы что, сохранились перед выходом из дома?» - спрашивает автор.

«Сам пешеход, но бесит, когда по пешеходке ползут, как будто короли со свитой дорогу переходят и все им должны!» - пишут казанцы. «Идёт, конечно, она по зебре, но... Лучше быть здоровым и внимательным, чем покалеченным, но правым».

«Подружка вчерашнего Маклауда», - иронизируют горожане. Напомним, вчера в сети появились кадры, на которых мужчина переходит дорогу на красный сигнал светофора буквально в полуметре от автомобиля. От экстренного торможения машину заносит влево.