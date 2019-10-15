Предприниматель поставлял в больницу РТ протухшее мясо

В РТ за недобросовестное исполнение контракта дисквалифицировали местного бизнесмена.

В конце декабря 2018 года татарстанский предприниматель Адель Айзатуллин подписал контракт с Межрегиональным клинико-диагностическим центром. Согласно договоренности, он должен был поставлять в медучреждение мясо.

Однако проблемы начались сразу после заключения договора: поставки происходили не в полном объеме, периодически мясо обладало характерным несвежим запахом и имело больше подкожного жира, чем было указано в условиях контракта. Кроме того, на мясо не было необходимого сертификата.

Как сообщают в УФАС РТ, из-за недобросовестного поставщика страдали пациенты медицинского центра, так как сотрудникам пришлось перестраивать меню. Отзыв о проблемах с организацией питания пациенты оставляли в анкетах.

Предприниматель, который нарушил условия контракта, был внесен в список недобросовестных поставщиков, а позже по решению суда дисквалифицирован на 1 год.