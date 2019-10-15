В Казани кондуктора наказали за хамское поведение

В социальных сетях появилось видео, на котором кондуктор автобуса № 37 ругается с пассажиркой и не дает ей билет. За девушку вступились пассажиры, перепалку засняли на видео.

Ситуацию пояснили в Ассоциации АТП РТ. Как рассказал председатель объединения Сергей Темляков, пассажирка вместо 27 рублей дала кондуктору 25, он просил доплатить, и поэтому не дал билет. А вот грубость в отношении пассажиров не осталась безнаказанной:

"Был проведена проверка: как показал алкотестер, кондуктор не употреблял алкоголь. <...> То, что попало на видео очевидцев подтверждает, что кондуктор вел себя некультурно. Руководство предприятия не приветствует такое поведение работника, поэтому на дисциплинарной комиссии было принято решение отстранить кондуктора от работы на 3 дня. В это время с ним будет работать психолог. Руководство предприятия приносит извинения за неэтичный поступок кондуктора" - пояснил Сергей Темляков.

Напомним, что ранее в Казани произошла обратная ситуация: от нападения пьяного пассажира пострадал кондуктор автобуса, ей пришлось вызвать скорую.