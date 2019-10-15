«Лучше деньги на штрафы потрачу»:казанцы не оценили идею покупать номера у МВД

Вчера руководители Госавтоинспекций предложили идею о выборе и покупке госномеров для машин через портал госуслуг. Сумму пошлины хотят менять в зависимости от региона.

Мы провели опрос среди жителей Казани: более 60% отдали бы за "красивые" номера не более, чем за 5000 рублей. Но, исходя из комментариев, мы поняли, что казанцы не сильно стремятся использовать госномера как украшения автомобиля. Аргументируют это тем, что номера предназначены для идентифицирования машины, а не для повода покрасоваться. Так или иначе, все аргументы казанцев в комментариях сводятся к тому, что тратить деньги на номера это ребячество и расточительство.

Вот, что пишут казанцы в ответ на опрос:

"Красная тряпка для гаишников", - пишет Магомед К.

А вот Алексей И. заявил, что "Лучше эти деньги на штрафы потратить. Эти номера же от них не спасут."

Александр Ч. высказался иначе: "Я вырос уже из этого возраста!"