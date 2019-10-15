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«Да я тебя в багажник затолкаю»: почему казанским девушкам не стоит гулять ночью

Cегодня, 15:47 118 2
Яна Крутовских
Журналистка ProKazan.ru рассказывает поучительную историю

Родителям стоит быть внимательнее к своим дочкам и с детства доносить, что мир вокруг может быть опасен. Конечно, не нужно наводить панику. Иначе осторожность примет какие-то уродливые формы и превратится в паранойю. Важно найти баланс.

Юношеский максимализм порой достигает столь серьезных масштабов, что напрочь отключается инстинкт самосохранения. Молодым девушкам кажется, будто они неприкосновенны.

«Я недалеко от дома, почти всех вокруг знаю, ну а ночь ничем не отличается от дня. Вместо солнца горят фонари – вот и вся разница».

Сегодня подобные рассуждения по понятным причинам кажутся очень наивными, но тогда…тогда это было действительно моим мнением. И вот куда меня это привело:

Мне было около 15-16 лет и со школьными друзьями мы любили гулять прям допоздна. Особенно по субботам – в школу то завтра не надо. В тот день наша прогулка довольно сильно затянулась и только к часу ночи все начали расходиться по домам (Комендантский час? Не, не слышали. Что сказать маме? Да я у подруги в соседнем доме.). Хоть компания и была большой, в моей стороне никто не жил.

Каждый вечер я возвращалась домой одна. Надо сказать, я к этому привыкла, и, напомню, была до глупости бесстрашной. Конечно же, мне предлагали составить кампанию и проводить до дома. Но по заголовку очевидно, что от я предложения отказалась.

Мой путь занимал около 15 минут пешком и, дабы скрасить дорогу, я включила музыку в наушники и спокойно пошла домой. Во второй половине пути мне нужно было перейти дорогу и все – финишная прямая. Не снимая наушников, я шла по пешеходному переходу (тоже не лучшая идея, но история немного не о том).

На другой стороне дороги был круглосуточный магазин, рядом с которым стояла машина. Обстановка классическая – пьяная кампания из мужчин кавказской национальности громко слушала музыку так, что даже сквозь Rammstein в моих наушниках я ее слышала.

Я особо не смотрела в их сторону, потому что мне, честно говоря, было как-то все равно. Я не ощущала опасности, мол, что такого, пройду мимо и все. Но судя по их жестам я поняла, что они обращаются ко мне. Сняв один наушник, я посмотрела в упор на зовущего меня мужчину и услышала что-то вроде:

«Красавица, а давай к нам, тут весело, поедем покатаемся»

Не самое привлекательное предложение, скажу я вам. И, естественно, я отказалась. Отмечу, что я презрительно насупила брови, воткнула наушник обратно и, подняв нос кверху, безразлично пошла дальше в сторону дома.

И именно это было моей ошибкой. Я спровоцировала агрессию со стороны того мужчины своим поведением, ведь он в кампании друзей и не мог отступить после такого пренебрежительного отношения. Я неосознанно бросила ему вызов. А он его принял.

Я прошла вперед еще около 15 метров и почувствовала, как кто-то резко схватил меня за локоть. Повернулась и увидела его. В тот момент я застыла как вкопанная, казалось, минимум на час. Он увидел мой страх, и, думаю, был доволен тем, что он устроил такое шоу. Он шатался и от него несло перегаром. Далее был не самый приятный диалог:

«Дорогуша, нехорошо взрослым грубить, за это можно и отхватить хорошенько»

«Отстань а, дай домой спокойно дойти» (слабоумие и отвага, помните?)

«Да я тебя в багажник затолкаю и никогда уже до дома не дойдешь»

Замечу, что я добавила разговору цензурности, потому что в действительности грубость диалога имела намного больший размах.

Каким-то чудом я инстинктивно попыталась выдернуть свою руку и вложила в это, наверное, все свои силы. Тогда я случайно ударила его внешней стороной ладони куда-то в район челюсти. Он опешил, а я не упустила свой шанс. Я очень быстро побежала домой и заметила, что он сорвался за мной. Благо бегаю я быстро, даже золотую медаль ГТО потом получила (во время кросса стоило представлять, что я бегу от этого мужика, это добавило бы мне мотивации и скорости).

Параллельно я достала из сумки ключ от квартиры и сжала самый длинный в кулаке на случай, если догонит. К счастью, не догнал. Я добежала до дома и еще очень долго не могла поверить в то, что все обошлось. Думаю, у него не было намерения что-то со мной сделать. Скорее хотелось напугать и не уронить свой авторитет перед друзьями. Но утверждать этого я не могу – мало ли что у пьяного человека было на уме.

Но лично для меня история закончилась довольно позитивно. Я получила необходимый мне тогда опыт, моя наивная смелость поубавилась. И все без потерь, грубо говоря. Надеюсь, читатели научатся на моих ошибках и будут осторожнее без подобного опыта.

комментарии

Виталий
1
16 октября 2019
16:14
Вообще не о чем , Яна ты на панели же стоишь а пищишь тут истории
Русский обыватель
0
16 октября 2019
16:23
Повезло что попались простые гопники. Если бы это оказались полицейские или росгвардейцы - так легко бы не отделалась
Наберите в Гугле запрос:
полицейские изнасиловали
- и почитайте то что откроется

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