«Вот и пришло твое время, мальчик мой»: подробности гибели парня в Альметьевске

У 29-летнего жителя Альметьевска Виктора Янаева, найденного мертвым в понедельник 14 октября, схватило сердце. Об этом рассказала его мама Светлана.

Напомним, мужчина пропал в воскресенье 14 октября, он позвонил близким и просил о помощи. В понедельник его нашли мертвым. Предварительной причиной смерти в МВД Альметьевска назвали переохлаждение. Видимо, мужчина потерял сознание после сердечного приступа и замерз насмерть.

Злые языки в соцсетях предлагали различные варианты, почему парень мог остаться на улице на ночь и замерзнуть. Родные попросили их не придумывать небылицы и не порочить память Виктора: «Я мама этого парня, как вам не стыдно, откуда кто что придумывает».

Супруга Виктора Александра написала в соцсетях в память о муже: «Вот пришло и твоё время мой любимый мальчик!!! Бесконечно БлагоДарю тебя за ту ЛЮБОВЬ которую Я познала с тобой !!! БлагоДарю за ту - настоящую МУЖСКУЮ ЗАБОТУ !!!! БлагоДарю тебя за каждый прожитый миг с тобой ... Я была самой счастливой женщиной рядом со своим ЛЮБИМЫМ МУЖЧИНОЙ!! Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! И Я ЗНАЮ .. ВСЁ ПРОЙДЁТ И БУДЕТ ХОРОШО.. ВЕДЬ ТЫ ЖЕ УЗНАВАЛ.....))* ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО ЛЮБИМЫЙ МОЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ !!!»

Напомним, ранее знакомые семьи рассказали, что супруга Виктора ждет ребенка.

Мы выражаем соболезнования семье.