Казанский пенсионер во время застолья убил собутыльницу

8 лет в тюрьме предстоит провести 66-летнему мужчине за убийство. Как рассказали в прокуратуре РТ, инцидент произошел в июне 2019 года.

Казанец вместе со своей знакомой распивал спиртные напитки в одном из домов на улице Ферма-2. В процессе застолья между ними возникла ссора. Мужчина схватился за нож и нанес знакомой два удара в живот. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Пенсионер раскаялся в содеянном и признал свою вину. Суд назначил казанцу наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.