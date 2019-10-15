Окупится за 7 лет: в РТ может появиться киностудия полного цикла

Сегодня на заседании Инвестиционного совета республики были представлены два инвестпроекта.

Создать в РТ киностудию полного цикла предложил основатель студии "KD Studios" Евгений Мелентьев из Москвы. Он обозначил сумму вложений и сроки окупаемости, по мнению Мелентьева, это 6-7 лет. Киностудия будет создавать высокотехнологичные рабочие места и привлекать креативную молодежь. Реализацию проекта поддержал президент РТ Рустам Минниханов, сообщают в пресс-службе Правительства республики.

Добавим, что кинокомпания "KD Studios" создана в 2012 году, она производит полнометражные фильмы в жанрах экшн, фэнтези, фантастика и приключения. В одном из фильмов студии - "За гранью реальности" - снялся Антонио Бандерас, лента вышла в 2018 году. Из последних релизов - картина "Эбигейл", она стартовала в прокате этим летом. В ноябре также ожидается выход нового фильма студии - "Звездный разум".