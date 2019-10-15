«Вымирающее поколение»: в Казани полуголая молодежь прокатилась в багажнике авто

Троицу молодых людей, которые ехали в открытом багажнике машины, засняли на видео казанцы. Запись появилась в социальных сетях.

На видео можно заметить, что две девушки и парень почти раздеты: молодой человек едет в футболке с надписью "свобода" и без брюк. На девушках отсутствует верх - они едут в джинсах и нижнем белье.

Пользователи соцсетей отнеслись к такой выходке негативно:

ilyaskakham

Ой, кого то скоро штрафанут)))

xotim_peremen

Теперь водителю придется за вас оленей платить штраф... хотя бы номера бы не светили! *** (что ж) мозгов то нет. Вымирающее поколение

alena.4126

Щас время *** (женщин с низкой социальной ответственностью) !!!!! Привыкайте - пишут казанцы.

Напомним, что недавно в Казани на видео сняли парней, которые катались на крыше машины: их нашли и оштрафовали сотрудники ГИБДД.