«Вымирающее поколение»: в Казани полуголая молодежь прокатилась в багажнике авто

Троицу молодых людей, которые ехали в открытом багажнике машины, засняли на видео казанцы. Запись появилась в социальных сетях.
На видео можно заметить, что две девушки и парень почти раздеты: молодой человек едет в футболке с надписью "свобода" и без брюк. На девушках отсутствует верх - они едут в джинсах и нижнем белье.
Пользователи соцсетей отнеслись к такой выходке негативно:
ilyaskakham
Ой, кого то скоро штрафанут)))
xotim_peremen
Теперь водителю придется за вас оленей платить штраф... хотя бы номера бы не светили! *** (что ж) мозгов то нет. Вымирающее поколение
alena.4126
Щас время *** (женщин с низкой социальной ответственностью) !!!!! Привыкайте - пишут казанцы.
Напомним, что недавно в Казани на видео сняли парней, которые катались на крыше машины: их нашли и оштрафовали сотрудники ГИБДД.
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