В казанском баре девушка оттолкнула парня: теперь ей грозит уголовное дело

Днем 13 октября в одном из круглосуточных баров Казани между двумя посетителями произошел конфликт. 29-летняя девушка толкнула парня, он не удержался на ногах и упал, сильно ударившись головой о кафельный пол.

«27-летнего жителя Сармановского района госпитализировали в 7-ю больницу, он попал в реанимацию, травма серьезная», - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе управления Росгвардии Татарстана. Девушку задержали в соседнем дворе.

Были ли парень с девушкой трезвы и что не поделили – предстоит выяснить. Подозреваемую передали в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.