«Здесь даже Е-шечки на телефоне нет»: один из министров Татарстана ушел в отпуск

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов отправился в отпуск на Алтай. Говорит, что выбор места даже не обсуждался. Об отдыхе он рассказал на своей страничке в инстаграм. В планах Фаттахова – хорошие книги и фильмы, для которых не хватало времени, он попросил подписчиков посоветовать ему, что посмотреть и почитать.

«За прошедший год я побывал по работе в очень разных регионах России - от Мурманска до Кавказа, от Калининграда до Красноярска. Это помогло мне совершенно по-новому открыть нашу удивительную страну, ее бескрайние просторы, природу, людей. Поэтому когда представился короткий отпуск, я без раздумий полетел на Алтай. Как говорится, «здесь даже Е-шечки на телефоне нет») Зато есть потрясающей красоты природа, горы, озера, воздух и энергетика, которая захватывает дух», - написал Фаттахов.

Министр сообщил, что в таком формате отдыхает впервые: «В дикой природе, чтобы разгрузить голову, пересобрать мысли».