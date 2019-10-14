В Казани столкнулись две иномарки. Пострадал пятилетний малыш

На улице Азина сегодня днем произошла авария с участием двух автомобилей. Как рассказали представители муниципального полка ДПС Казани, обе машины ехали в сторону улицы Советская.

Водитель автомобиля Volkswagen остановился для поворота с включённым поворотником, пропуская встречный поток. В это время владелец машины марки Jeep не выбрал безопасную скорость и дистанцию, врезался в легковушку.

В результате ДТП 5-летний ребенок, находившийся в машине, получил травму живота. Водитель автомобиля Volkswagen был на месте осмотрен медиками, от госпитализации отказался.