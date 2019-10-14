Казанец напал с телефонным проводом на таксиста

Инцидент произошел 12 октября на улице Липатова. Как сообщили следователи, 18-летний парень вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. В ходе поездки он решил похитить автомобиль и расправиться с его водителем.

Под предлогом того, что пассажир забыл дома кошелек, такси вернулось к дому злоумышленника на улицу Тополиная. Там парень вооружился проводом от зарядного устройства телефона, которым попытался задушить водителя. Однако 20-летний таксист успел подсунуть руку под провод и скинул с его с себя. После оказанного сопротивления пассажир убежал.

Прятаться долго молодому человеку не пришлось: его задержали в ту же ночь. Возбуждено уголовное дело, в СУ СКР Татарстана устанавливают обстоятельства произошедшего.