Банк «Открытие» и «ВымпелКом» договорились о стратегическом партнерстве

На полях Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 банк «Открытие» и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Главная цель договора – расширение сотрудничества одного из крупнейших банков страны и одного из лидеров рынка телекоммуникаций. Стороны договорились о таргетированном продвижении продуктов и услуг банка «Открытие» и «Билайн» c использованием инструментов на основе искусственного интеллекта, а также о взаимодействии по направлению рискового скоринга и антифрод-менеджмента.

Банк «Открытие» заинтересован в применении технологий искусственного интеллекта «Билайн» для анализа потребительского поведения, размещения рекламы с использованием данных платформы, построения цепочек взаимосвязей между рекламными контактами и реальными продажами, а также оптимизации рекламных инвестиций.

Взаимодействие будет осуществляться за счет реализации коммерческих проектов, лидогенерации, проектов по обработке данных и искусственного интеллекта.

«Партнерство с одним из ведущих телекоммникационных холдингов России, имеющим огромную клиентскую базу и собственную экосистему обработки данных, позволит банку «Открытие» решать стратегические задачи развития бизнеса - войти в топ-5 банков страны, обеспечивая самый современный и качественный сервис для всех категорий клиентов. Уверены, что и для «Билайн» стратегическое партнерство с банком «Открытие» будет выгодным и эффективным», - отметил Алексей Лавров, директор департамента CVM, клиентских исследований и коммуникаций.

Герман Бородов, директор по ключевым клиентам ПАО «ВымпелКом» уверен, что с применением качественных инструментов на основе данных технологий банки и страховые компании повышают качество услуг для клиентов, сокращают издержки и увеличивают эффективность инвестиций в маркетинг, а решения на базе продуктов обработки данных и AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект) «Билайн» могут стать одним из главных технологических драйверов роста для бизнес-партнеров компании.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

«Билайн» Бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн» Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи.