Сергей Темляков: фото насвая у водителя казанского автобуса - это фейк

В социальных сетях появился пост с фотографией якобы из казанского автобуса №89.

"Это уже полнейший беспредел. Водители совсем ничего не боятся. На панели, рядом с пачкой сигарет, лежит кулёк с насваем!!! Я не могу утверждать что он принадлежит водителю, возможно кондуктору, но сам факт не оправдывает ни одного ни другого!!! Маршрут 89"- пишет анонимный автор сообщения.

По данному факту в Ассоциации АТП РТ провели проверку.

"На фотографиях явно не казанский автобус 89 маршрута. Ни в одном автобусе 89 маршрута на руле нет ручек. Это уже третий случай за месяц, когда именно на маршрут №89 наводят напраслину. Кому и для чего нужно очернять 89 маршрут нам не понятно. Уважаемые пассажиры не верьте в фейковую информацию!" - сообщил председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Добавим, что ранее в сетях появлялась информация о неработающих валидаторах в автобусе № 89, которая, по словам Сергея Темлякова, также оказалась неправдой.