 Рейтинг@Mail.ru
Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

11:52, сегодня
Ушла навечно. В Казани девочка, сбегавшая из дома в тапочках, упала с 9-го этажа
14:53, сегодня
Банк «Открытие» упростил процедуру выдачи карт «Открытие»
14:27, сегодня
Депутат Госсовета РТ предлагает водить будущих автомобилистов в морги
12:38, сегодня
Соцсети: В Челнах у входа на завод из-за алкотестера собралась огромная очередь
12:09, сегодня
В Казани третью неделю ищут мужчину с татуировкой на левом плече
11:23, сегодня
В Казани пройдут работы на ЛЭП. Два района останутся без света
11:02, сегодня
Стало известно, как будет выглядеть ТЦ «Кольцо» после реконструкции
10:58, сегодня
Клиенты банка «Открытие» достигли целевой доходности до 15% годовых
08:17, сегодня
В Казани мужчина зарезал полуторагодовалую дочь: его отправят к психиатрам
07:50, сегодня
«На лету снег никто ловить не обещает». Метшин обратился к диванным критикам
07:46, сегодня
Красотка из Челнов вышла в финал конкурса «Мисс офис 2019»
07:30, сегодня
Выжил чудом. В Казани Toyota влетела в бетономешалку и отлетела в грузовик
06:58, сегодня
Просто пушка от Фрэттина! «Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»
06:45, сегодня
«Играл от души». Казанский ТЮЗ покажет спектакль в память об умершем актере
22:53, 14.10.2019
Пожар в центре Казани: спасатели сообщают о жертвах
19:42, 14.10.2019
Пожары в Казани будет тушить «Кобра»
19:27, 14.10.2019
«Психушка по нему плачет»: казанцы возмущены выходкой местного пранкера
18:53, 14.10.2019
Казань встала в семибалльных пробках. На дорогах аварии
18:11, 14.10.2019
Все казанские автобусы хотят перевести на газ
16:55, 14.10.2019
Банк «Открытие» запускает оплату услуг оператора связи Билайн в СБП
16:15, 14.10.2019
Поймёшь ли ты, что говорят тебе казанские бабушки?
16:05, 14.10.2019
Из Казани в октябре запустят новый авиарейс
15:29, 14.10.2019
«Звонил, просил о помощи»: в Альметьевске пропавший парень умер от холода
15:14, 14.10.2019
В Зеленодольском районе поймали преступников, находившихся в федеральном розыске
14:24, 14.10.2019
В Казани потерялся дедушка. Он почти не видит и не слышит
13:40, 14.10.2019
Билайн поможет банкам искать клиентов и создавать востребованные продукты
13:14, 14.10.2019
«Водитель на ногах не стоял»: казанцы «сдали» пьяного автомобилиста ГИБДД
12:18, 14.10.2019
Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
12:16, 14.10.2019
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
12:13, 14.10.2019
«Вот так у нас на Жилке воруют коньяк": в Казани на видео попал магазинный вор
10:45, 14.10.2019
Под Челнами пьяный водитель «КАМАЗа» протаранил легковушку
10:13, 14.10.2019
Завтра свет отключат в двух районах Казани
09:58, 14.10.2019
Казанские тротуары зимой будет чистить новая техника
09:38, 14.10.2019
В ГИБДД Казани рассказали подробности аварии с машиной Яндекс.Драйв
09:33, 14.10.2019
В Челнах задержали пассажира такси, напавшего на девушку-водителя
09:25, 14.10.2019
В Челнах 12-летняя девочка упала с 8-го этажа
09:18, 14.10.2019
ВТБ стал победителем премии в области жилой недвижимости RREF AWARDS
09:04, 14.10.2019
Банк «Открытие» начинает «битву роботов» для выбора эффективного чат-бота
07:15, 14.10.2019
Соцсети: в Казани пьяная девушка разбила машину «Яндекс.Драйва»
07:06, 14.10.2019
Уснул за рулем: в серьезном ДТП в Чувашии пострадали трое жителей РТ
05:27, 14.10.2019
«Похоже серьезно накосячил». Казанец устроил серенаду под окном любимой девушки
05:15, 14.10.2019
«Позорище для Минздрава». Казанцы возмущены состоянием одной из больниц
05:04, 14.10.2019
«Немного мимими». В Казани спасатели освободили собаку
04:57, 14.10.2019
Заживо горел в одиночестве: в Татарстане под лежачим инвалидом полыхала кровать
15:03, 13.10.2019
Ночью в Казани произошло ДТП, водителя зажало в машине
14:14, 13.10.2019
В Набережных Челнах открылась православная религиозная школа
13:32, 13.10.2019
В Казани наказали водителя за надпись на лобовом стекле автомобиля
13:03, 13.10.2019
В День испанского языка, челнинка вышла замуж за испанца
12:43, 13.10.2019
Эвакуация В Казанском торговом центре на Зорге из-за светильника
12:19, 13.10.2019
В Челнах сбили подростка, водитель скрылся с места преступления
11:42, 13.10.2019
Утром в казанском дворе сбили 10-ти летнего велосипедиста
10:55, 13.10.2019
«Что общего между макакой и Казанью?»: Новая боль среди жителей города
10:37, 13.10.2019
В министерстве поддержали заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году
10:02, 13.10.2019
В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца, как в Европе
09:39, 13.10.2019
«Татары очень крутые»: Варламов назвал Казань одним из лучших городов России
09:38, 13.10.2019
В регионах началось массовое сокращение сотрудников ГИБДД
09:07, 13.10.2019
В Татарстане настоятель храма пытался убить собаку
09:05, 13.10.2019
В Челнах гражданский муж зарезал свою возлюбленную
20:10, 12.10.2019
На Баумана «жираф» подрался с прохожим
19:24, 12.10.2019
Аэропорты РТ оформят в соответствии с их новыми именами
19:08, 12.10.2019
Казанцы поддержали возвращение смертной казни, но с оговорками
18:35, 12.10.2019
Соцсети: в Казани мужчина стреляет по машинам с 10-го этажа
18:06, 12.10.2019
В Челнах водитель въехал в столб и впал в кому
14:39, 12.10.2019
Зеленодольца, укравшего фанеру с фонтана, наказали
13:53, 12.10.2019
Школьников Татарстана научат считать деньги
12:16, 12.10.2019
В Челнах мужчина поссорился с пьяной женщиной и получил удар ножом
11:15, 12.10.2019
Из горящего дома в Челнах вынесли 90-летнего инвалида
07:48, 12.10.2019
«Люди просили о помощи»: в Челнах пожарные спасли 11 человек
18:12, 11.10.2019
Житель Зеленодольска расплатился чужой картой в магазине. А зря
13:49, 11.10.2019
Вдовам афганцев в Зеленодольске выплатят по 5 тысяч рублей
12:56, 11.10.2019
В Татарстане назвали причину пожара в торговом центре, где было 30 детей
11:03, 11.10.2019
«Могучая птица»: спасенного в Челнах орлана отправят на лечение в Москву
10:23, 11.10.2019
Топором в лицо: в нацпарке Челнов пьяные бомжи устроили кровавую драку
10:07, 11.10.2019
Точно бы порезал. В Челнах неадекватный пассажир такси напал на девушку-водителя
09:06, 11.10.2019
В Челнах продают золотую медаль Универсиады и письмо от Путина за 1 млн рублей
07:45, 11.10.2019
Накануне в Татарстане горел торговый центр: там было много детей
16:17, 10.10.2019
В Зеленодольске строят каждый третий военный корабль России
14:47, 10.10.2019
В Татарстане пятеро мужчин целый год воровали нефть из нефтепровода
14:19, 10.10.2019
«Она неадекватная». Матери-убийце из Челнов назначили психиатрическую экспертизу
11:44, 10.10.2019
Татарстанец пожаловался в МЧС на бобров
08:08, 10.10.2019
«Это не мать...» Челнинке, зарезавшей 2-летнего сына, избрали меру пресечения
07:49, 10.10.2019
В Челнах полицейский задержал серийного грабителя по дороге в детсад
19:31, 05.10.2019
Минниханов клипом под песню поздравил Кадырова с днем рождения
17:11, 05.10.2019
В Татарстане от укусов клещей пострадали 11 тысяч человек
14:37, 05.10.2019
Итоги фотоконкурса «Осень 2019»
14:48, 01.10.2019
В РТ задержали перекупщика авто. Его подозревают в мошенничестве на 16 млн руб
16:19, 24.09.2019
Больницы РТ получили более 70 машин скорой помощи
15:21, 24.09.2019
На участие в Олимпиаде-2020 в состав сборной РФ вошли спортсмены и из Татарстана
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона
16:28, 21.09.2019
Минсельхозпрод РТ: пахать нужно круглосуточно
10:35, 21.09.2019
Пожарный извещатель спас пенсионерку из Зеленодольского района от гибели
10:12, 20.09.2019
Зеленодольцев предупредили о магнитных бурях в конце сентября
09:56, 20.09.2019
В Зеленодольске открылись кабинеты для пожилых
17:32, 19.09.2019
Появилось фото зеленодольца, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки
13:14, 19.09.2019
«Открывай кассу или зарежу»: зеленодолец напал на продавщицу с ножом и арматурой
10:49, 19.09.2019
Зеленодольские спасатели выложили фото 14 тысяч утят, которых спасли от пожара
10:15, 19.09.2019
В Зеленодольске аварийный мост отремонтируют за 652 млн рублей
13:10, 18.09.2019
Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района
11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон

Банк «Открытие» упростил процедуру выдачи карт «Открытие»

Cегодня, 14:53 0 Автор: prokazan.ru

Банк «Открытие» запустил новую систему управления доставкой карт Magenta на базе мобильных устройств Samsung. Разработка позволяет эффективнее планировать выездное обслуживание и упрощает доступ клиентов к банковским продуктам и услугам.

В сентябре представители банка, оснащенные мобильными устройствами, уже выполнили 640 выездов, выдали около 15 000 зарплатных карт и сократили цикл обслуживания клиента до 5 минут.

Система управления доставкой карт компании Magenta Technology оптимизирует обработку клиентских документов при выдаче зарплатной карты за счет отказа от бумажной технологии установки ПИН-кода и постобработки клиентских досье в офисе банка. В момент встречи банковский сотрудник с помощью смартфона или планшета фотографирует получателя карты и его документы, после чего данные в режиме онлайн поступают через приложение в информационные системы банка. Карта активируется и готова к использованию, на нее можно зачислять заработную плату в тот же день. По оценкам банка, экономический эффект от внедрения системы составит более 1 млрд рублей.

Представители банка, задействованные в доставке карт, получили мобильные устройства — планшеты Galaxy Tab2 Active для сотрудников зарплатного канала и смартфоны с дисплеем 6,7 дюймов Galaxy A70 для доставки розничных продуктов. При этом планшеты Galaxy Tab Active имеют прочный чехол и обладают степенью защиты от влаги и пыли IP68, поэтому их можно использовать даже в экстремальных условиях.

С помощью системы Magenta «Открытие» создает новый логистический сервис для доставки зарплатных карт. Внедрение системы также позволит улучшить уже существующий процесс заказа и доставки розничных продуктов с учетом пожеланий клиентов по времени и месту встречи за счет выстраивания оптимальных маршрутов для сотрудников.

Технологию планируется применять на всей территории присутствия банка «Открытие».

О Samsung Electronics

Samsung Electronics Ltd. – мировой лидер в области высоких технологий и производстве электронных устройств как для потребительского сегмента, так и для корпоративных заказчиков. Компания располагает широким продуктовым портфолио, предлагая клиентам решения в области корпоративной мобильности, профессиональных дисплеев, умных зданий и инфраструктуры. Профессиональные решения Samsung обеспечивают широкий спектр возможностей для повышения эффективности бизнес-процессов, обеспечения безопасности и создания комфортных условий для работы. Лидерство Samsung Electronics обусловлено комплексным подходом к разработке и развитию инновационных технологических продуктов, а также ответственным отношением к вопросам сотрудничества и партнерства. Чтобы ознакомиться с последними новостями о компании, посетите Samsung Newsroom. В 2019 году Samsung Electronics отмечает свой 50-летний юбилей.

Чтобы ознакомиться с последними новостями о компании, посетите Newsroom

О банке «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

О Magenta Technology

Magenta Technology разрабатывает интеллектуальные системы управления транспортом, мобильными сотрудниками и выездными сервисами. Накопленный опыт и наличие собственных патентов на алгоритмы планирования и оптимизации позволяют компании создавать уникальные решения для банков, ретейла, строительной, нефтегазовой промышленности и других отраслей. Платформа Magenta - база для создания продуктов для финансового сектора. Решения на базе платформы повышают эффективность процесса инкассации, сбора задолженности на этапе Hard Collection, обслуживания банкоматов, курьерской доставки карт, корпоративных перевозок. Решения на базе платформы успешно эксплуатируются в крупнейших российских финансовых организациях. 

читайте также:

Клиенты банка «Открытие» достигли целевой доходности до 15% годовых
Банк «Открытие» запускает оплату услуг оператора связи Билайн в СБП
Билайн поможет банкам искать клиентов и создавать востребованные продукты
Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
Банк «Открытие» начинает «битву роботов» для выбора эффективного чат-бота
Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов
«Открытие» и журнал ОК! запустили проект #всёсама для женщин-предпринимателей
Банк «Открытие» презентовал еще один новый офис в Казани
Алексей Куртов назначен заместителем гендиректора «Открытие Брокер»
Растущий кэшбэк,которым можно платить за безлимиты:МегаФон выпустил новые тарифы
В банке «Открытие» инвестируют в роботов
Билайн внедряет систему единого мониторинга качества сервисов
Банк «Открытие» объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке
Банк «Открытие» удостоен премии SAP Value Award 2019
Клиент банка «Открытие» получил престижную международную награду APEC BEST AWARD
Билайн выходит на российский рынок облачного гейминга
Банк «Открытие» и EPAM за 3,5 месяца внедрили ключевую платформу для бизнеса
В Казани появилось отделение банка «Открытие», объединенное с кофейней Starbucks
Банк «Открытие» выдал один миллиард рублей по программе Минэкономразвития
Банк «Открытие» и платежная система «Мир» вернут 100%-ный кэшбэк
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
15:30, 10.10.2019
Как не заболеть в эпидемию
10:38, 10.10.2019
Загадки из офиса: угадай, что на фото
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»
14:10, 09.10.2019
Как получить деньги на бизнес за три минуты?
10:25, 09.10.2019
Казанцы вновь увидят агрессивное рогатое существо
15:07, 14.10.2019
«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
14:24, 14.10.2019
«Кровь за кровь»: отец саратовского детоубийцы о сыне и своем отношении к нему
10:16, 14.10.2019
Работать в выходные и праздники можно, но только за двойную оплату
14:50, 12.10.2019
В Саратове требуют вернуть смертную казнь: похожее дело было в Челнах
00:25, 12.10.2019
Легальные гонки по городу: автолюбительница отсудила 93 штрафа у ГИБДД
15:53, 11.10.2019
Солдата требуют оплатить 25 млн руб за поломку пушки
15:43, 11.10.2019
Ушел из жизни первый человек в открытом космосе - Алексей Леонов
14:49, 11.10.2019
Лишение свободы до 3 лет: предложили законопроект о травле в интернете
11:42, 11.10.2019
Банк России предупреждает: мошенники нашли новый способ хищений денег с карт
11:27, 11.10.2019
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
11:21, 11.10.2019
«Отдайте его нам на растерзание»: митинг на месте обнаружения тела ребенка
11:04, 11.10.2019
Минтруд хочет прекратить выплаты по уходу за ребенком до полутора лет
10:42, 11.10.2019
Названы регионы-лидеры по алкогольной зависимости. Татарстан в топе
11:09, 10.10.2019
В России предложили штрафовать родителей курящих подростков
10:18, 10.10.2019
Законопроект от РГО позволит газовым авто ездить по платным трассам бесплатно
14:42, 09.10.2019
В Ижевске посетители зоопарка до смерти закормили олененка
17:02, 08.10.2019
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
10:18, 08.10.2019
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
10:11, 07.10.2019
Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева сбежала из дома из-за скандала
09:47, 07.10.2019
СМИ: директор Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти
15:44, 05.10.2019
В Подмосковье нашли изуродованное тело 17-летней студентки
12:51, 05.10.2019
Экс-депутата Якутии задрал на охоте медведь
16:42, 04.10.2019
В России между сотрудниками ФСИН произошла перестрелка
10:29, 04.10.2019
В РФ 15-летний школьник кирпичом убил подругу. Она назвала его отца наркоманом
10:03, 04.10.2019
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
13:15, 03.10.2019
В России мужчина пожаловался на зубную боль стоматологу, а потом убил его
10:35, 03.10.2019
Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
16:44, 02.10.2019
В РФ родители пригласили друзей семьи, чтобы вместе изнасиловать своего ребенка
15:18, 02.10.2019
В соседней республике охотник подстрелил священника, приняв его за медведя
14:39, 02.10.2019
В России полицейских заподозрили в убийстве мужчины на кладбище
11:29, 02.10.2019
В России пассажир насмерть забил кондуктора арматурой
09:18, 02.10.2019
СМИ: в Подмосковье покончил с собой заместитель главы МЧС России
17:03, 01.10.2019
В России уволенным чиновникам выплатят почти 5 млрд рублей
13:57, 01.10.2019
В Москве скончался сотрудник Следкома, на которого напали с ножом
09:38, 01.10.2019
В России санитарка набрала ванну кипятка ребенку. Девочка погибла
17:11, 30.09.2019
В России женщина позволила знакомому за деньги насиловать своих дочерей
10:19, 29.09.2019
СМИ: медсестра продает фотки из больницы больной раком Анастасии Заворотнюк
16:32, 27.09.2019
В Башкирии коммунальщики косили траву под снегом: это попало на видео
14:01, 27.09.2019
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе
10:59, 27.09.2019
Популярный российский актер из сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош в самолете
13:04, 26.09.2019
Адвокат футболиста Кокорина скоропостижно скончался на даче
09:57, 26.09.2019
В России арестован многодетный священник. Его подозревают в изнасиловании детей
16:33, 25.09.2019
В Москве задержали генерала МВД РФ. Его подозревают в вымогательстве
13:55, 25.09.2019
В России покончил с собой пограничник
11:19, 25.09.2019
В Москве неизвестные отобрали у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
09:57, 25.09.2019
СМИ сообщили о завещании Анастасии Заворотнюк
14:29, 24.09.2019
В Питере упавшему на рельсы в метро пассажиру отрубило голову
13:33, 24.09.2019
СМИ: покончившего с собой мэра Новокуйбышевска упрекали, что он много лечился
11:19, 24.09.2019
Мэра Новокуйбышевска нашли с огнестрельным ранением
16:49, 23.09.2019
В Москве мужчина 10 лет удерживал мальчика в коммунальной квартире
13:41, 23.09.2019
Спустя 17 лет стало известно имя убийцы Михаила Круга
10:22, 23.09.2019
Пациентка клиники рассказала о прекращении лечения Анастасии Заворотнюк
09:22, 23.09.2019
В России жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Все из-за долга в 2 тыс рублей
14:59, 22.09.2019
СМИ: больной раком Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
13:32, 21.09.2019
Два офицера Росгвардии совершили самоубийства
09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца