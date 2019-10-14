Новогодняя ель обойдется Казани в 1 миллион рублей

Тендер на приобретение искусственной ели появился на портале госзакупок. Заказчиком значится Администрация Советского района Казани.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, отмечено в тендере. Общая высота искусственного дерева должна составлять не менее 16,3 метра, количество ярусов хвои - от 32 до 34. Также в техзадание входят украшения: макушка, более 1 тысячи шаров, гирлянда, вспышки и необходимая электроника.